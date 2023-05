Neuer Kursus in Hilden startet im August Oma und Opa kann man sich leihen

Dass es Großeltern gibt, hat biologische Gründe. Leihgroßeltern gibt es, weil der Bedarf in unserer Gesellschaft vorhanden ist: In Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und der Volkshochschule bietet die Stadt Hilden einen Kurs an, in dem Menschen, die Leihgroßeltern werden wollen, die Grundlagen dafür erlernen. Der Lehrgang startet im August.