Hilden : Bienenwiese und Bienenstich

Der Innenhof des Seniorenzentrums Erikaweg erstrahlt in neuem Glanz. Das Kaninchengehege ist Geschichte. Foto: Tobias Dupke

Das Seniorenzentrum am Erikaweg eröffnet den neu-gestalteten Innenhof.

Vom Kaninchenstall zur Wohlfühloase – so umschreibt Rolf Meuser vom Förderverein der Seniorendienste Stadt Hilden die Wandlung des Innenhofes im Seniorenzentrum am Erikaweg. Hell, übersichtlich und einladend wirkt der Bereich im Herzen der Anlage nun. Bewohner, Vertreter der Sponsoren, Leitung der Seniorendienste und Mitglieder des Fördervereins eröffneten ihn feierlich. „Wir wünschen unseren Bewohnern viele glückliche Momente und Mußestunden und hoffen sehr, dass dieses erweiterte Angebot viele Nutzer findet“, erklärte Fördervereinsvoristzender Rolf Meuser.

Wer den Innenhof von früher kennt, wird vor allem von einem Punkt überrascht sein: Das Seniorenzentrum hat das Kaninchengehege aufgegeben. „In den letzten Jahren wurde es immer mehr zum Problemfall“, erklärt Fördervereinsvorsitzender Rolf Meuser. Die Tierpflege sei sehr aufwändig gewesen, die Bewohner zeigten nicht mehr so großes Interesse, Ratten und Mäuse machten sich breit, und das Gehege hätte jetzt saniert werden müssen. Die Entscheidung, das Gehege aufzugeben, fiel allen Beteiligten also nicht besonders schwer. „Die Tiere sind in gute Hände gekommen“, erklärt Barbara Clouet, Prokuristin der gemeinnützigen Seniorendienste der Stadt.