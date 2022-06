Neue Ausbildung in Hilden : Bildungsgang Polizei am Berufskolleg Hilden

Wer Freude am Beruf des Polizisten hat, kann nun am Berufskolleg in Hilden einsteigen. Foto: dpa/Silas Stein

Hilden Auch Schüler ohne Abitur sollen in Nordrhein-Westfalen künftig Polizist werden können – und zwar in Hilden. Das Berufskolleg bietet den neuen Bildungsgang „Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst“ an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch Schüler ohne Abitur sollen in Nordrhein-Westfalen künftig Polizist werden können. Von Beginn des Schuljahres 2023/2024 an sollen nun auch Absolventinnen und Absolventen mit mittlerem Schulabschluss im Kreis Mettmann über einen neuen Bildungsgang bei der Polizei Nordrhein-Westfalen einsteigen können. Desgleichen gilt dies für Schüler, welche die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreicht haben. Das teilte das NRW-Schulministerium und und das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW mit.

Den Zuschlag für die Teilnahme an dem vom Land initiierten Schulversuch hat das Berufskolleg Hilden jetzt vom Schulministerium des Landes erhalten. Die offizielle Bezeichnung des Bildungsgangs lautet „Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst“ – oder in kürzerer Form: Fachoberschule Polizei oder FOS Polizei.

Info Bewerbungen und Antworten Infos Finden sich vom Schulministerium unter www.schulministerium.nrw/fos-polizei und vom Landesamt für Ausbildung der Polizei NRW unter www.genau-mein-fall.de/nextlevel. Bewerbungen Adresse: www.fos.polizeibewerbung.nrw.de. Bewerbungsschluss ist am 8. Oktober. Fragen Zur Ausbildung unter polizeiberuf@polizei.nrw.de oder Kreispolizeibehörde Mettmann: Tel. 02104/9822222, personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de.

Das Ministerium erklärte, in diesem zweijährigen Bildungsgang werde die Fachhochschulreife und damit die Zugangsvoraussetzung für einen anschließenden Bachelorstudiengang an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW erworben. In Klasse 11 werde ein Praktikum (drei Tage Praxis, zwei Tage Unterricht pro Woche) bei der Polizei absolviert, die Klasse 12 bestehe aus Unterricht und schließt mit der Fachhochschulreifeprüfung ab, heißt es in der Mitteilung.

„Um die Aufnahme in den Kreis der Schulversuchsteilnehmer haben wir uns beim Land intensiv bemüht. Denn natürlich liegt uns daran, den jungen Menschen im Kreis attraktive Ausbildungsgänge anbieten zu können“, betont Kreisdirektor und Schuldezernent Philipp Gilbert. „Ich bin der Schulleitung des Berufskollegs in Hilden sehr dankbar, dass sie die Bewerbung um die Teilnahme am Schulversuch so konstruktiv und engagiert begleitet hat und damit ihr ohnehin breitgefächertes Bildungsangebot noch einmal erweitert.“