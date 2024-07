Neue Schautafeln in der Hildener Heide Nicht nur ein Paradies für seltene Arten

Damit Naturschutz und Erholung gemeinsam funktionieren, gibt es auf einer Willkommenstafel am Parkplatz einen wichtigen Hinweis für alle Erholungssuchenden und Hundebesitzer: Die Natur kann hier nur so vielfältig bleiben, wenn alle Besucher Rücksicht nehmen. Im Wald und in den Naturschutzgebieten dürfen die Wege zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt nicht verlassen werden. Das gilt auch für Hunde. Im Naturschutzgebiet dürfen sie ausschließlich an der Leine mitgeführt werden.