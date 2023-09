Eröffnung am Donnerstag Neue Postfiliale an der Bahnhofsallee

Die Deutsche Post eröffnet am Donnerstag, 28. September, eine neue Filiale in Hilden im Snack Point von Douali Abdelkrim an der Bahnhofsallee 3. Die neue Filiale solle den Service der Postfiliale an der Benrather Straße 56 ersetzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch diese Neueröffnung seien der Standort und der Kundenservice in Hilden weiter sichergestellt.