Neue Ladestation an der Giesenheide in Hilden : In fünf Minuten zu einer vollen Fahrbatterie

In der neuen NIO-Power-Swap-Station im Ladepark Kreuz Hilden im Gebiet Giesenheide werden leergefahrene Akkus in wenigen Minuten gegen geladene ausgetauscht. Es ist die dritte Anlage dieser Art in Deutschland. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Energie-Ladepark an der Giesenheide hat Zuwachs bekommen: „NIO Power Swap Station“ nennt er sich und soll ab sofort in fünf Minuten Elektro-Autos frisch geladen wieder auf die Straße bringen.

Von Ulrike Schmidt

Deutschland weit ist es erst die dritte Ladestation dieser Art (neben Zusmarshausen bei Augsburg und demnächst Berlin), die auf den schnellen Wechsel der kompletten Batterie eines Fahrzeugs setzt statt auf das Laden.

Wie das möglich ist, wurde bei der offiziellen Eröffnung an der Giesenheide auch gleich vorgeführt: Die Swap-(Austausch)-Station sieht von außen aus wie eine große, exklusive Doppelgarage im Edelstahl-Look. Es gibt eine Einfahrt für Pkw, die das Fahrzeug wie in einer Waschstraße auf Schienen leitet. Man fährt nach digitaler Anmeldung vor, der Fahrer lässt dann die Finger vom Lenkrad und wird automatisch rückwärts eingeparkt. Die Batterie, die im Unterboden des NIO Fahrzeugs lagert, wird – wenn alles klappt – minutenschnell ersetzt.

Direkt daneben gibt es einen nicht einzusehenden zweiten Raum, das „Batterien“-Hotel. Hier lagern 14 genormte Batterien, die mit 40 Kilowatt bis zu 90 Prozent vorgeladen sind, und auf ihre Kunden warten. Die wiederum haben sich vorher per Internet angemeldet und müssen für den Austauschvorgang vor die Power Station fahren.

Mit 550 Kilowatt ist sie als Ganzes gut mit Strom-versorgt. Bei der hiesigen Premiere wurde eine NIO ET7- Limousine geräuschlos über die Stations-Schiene in den offenen Stationsraum per Computer gesteuert. Dort wird – ungesehen – der Unterboden des Autos automatisch geöffnet, die alte Batterie entnommen. Sie wird als 14. zum Wiederaufladen ins Batterie-Hotel geleitet, anschließend eine neue, aufgeladene in das wartende Fahrzeug eingesetzt. Menschenhände sind nicht nötig.

Das ganze Prozedere gilt aber nur für den Austausch genormter Energieträger. Der Konzern NIO verstehe sich als Life-Style-Unternehmen und mache sich für smarte EV´s stark, die ab 21. November in Vertrieb, Verkauf, Abonnement und Leasing auf deutschen Straßen rollen sollen, betonte anlässlich der Hildener Premiere Ralph Kranz, General Manager des chinesischen Unternehmens.

Insgesamt 1150 Stationen dieser Art seien bereits in China gebaut worden, war von Benjamin Dahmen, dem Projektleiter, zu erfahren. Für Elektro-Fahrzeuge anderer Hersteller ist die neue Schnell-Lade-Station nicht geeignet. Bei der Vorführung gab es einige Verzögerungen, die nicht in den Zeit-Rahmen von fünf Minuten passten. Trotzdem freute sich Lucas Mertin, Geschäftsführer des Hildener Energieladeparks, über den innovativen Neu-Zuwachs an Ladestationen: „Das ist eine Erweiterung dessen, was aktuell in Hilden zur Verfügung steht.“