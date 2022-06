E-Mobilität in Hilden : Neue Ladesäulen gehen in Betrieb

Ende Juli gehen die letzten der 19 Ladesäulen in Betrieb. Foto: dpa/Jan Woitas

Hilden Bis Ende Juli sollen die letzten von 19 Elektro-Tankstellen der Stadtwerke in Wohngebieten in Betrieb gehen. Seit Herbst errichtet das Unternehmen die Säulen an ausgewählten Straßen.

Die Stadtwerke haben in den vergangenen Monaten 19 zusätzliche Ladesäulen in Wohngebieten installiert. Das Unternehmen hatte zuvor bereits zehn Ladesäulen und eine Schnellladesäule an zentralen Orten oder Verkehrsknotenpunkten wie der Bahnhofsallee, dem Lindenplatz oder dem Rathaus betrieben. In Wohngebieten gab es bisher jedoch kaum öffentliche Lademöglichkeiten. Das ändert sich momentan: Bis Ende Juli sollen auch die letzten der 19 Ladesäule in Betrieb genommen werden. Pro Säule reserviert die Stadt einen Parkplatz ausschließlich für E-Autos, die dort vier Stunden geladen werden können.

Im Umfeld aller ausgewählten Standorte besteht eine überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit, dass sich dort viele Anwohnerinnen und Anwohner bis zum Jahr 2030 für ein Elektrofahrzeug entscheiden, erklärten die Stadtwerke. Diese Tendenz habe das Unternehmen im Rahmen einer Studie ermittelt. Gleichzeitig zeichneten sich die meisten der Bereiche dadurch aus, dass sie dicht bebaut sind, beispielsweise durch Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser. Dort gebe es für Privatpersonen kaum Möglichkeiten, Wall-Boxen anzubringen. „Die Ladesäulen ermöglich es den Bewohnerinnen und Bewohnern, sich dennoch für E-Mobilität zu entscheiden und sich damit nachhaltig zu engagieren“, erklärt Uwe Schielke, Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes.

Genau in diesen Bereichen bestünde aber auch ein erheblicher Parkdruck, sodass 19 Parkplätze mehr oder weniger entscheidend sein können – vor allem angesichts steigender Pkw-Zahlen. Deshalb habe sich die Stadt dazu entschieden, an den neu errichteten Ladesäulen zunächst jeweils nur einen Parkplatz für den Ladevorgang zu reservieren. Der andere könne sowohl zu diesem Zweck als auch zum Parken von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren genutzt werden.

„Unser Anspruch als Stadt muss es sein, E-Mobilität bestmöglich zu fördern und gleichzeitig ausreichend öffentliche Stellplätze im Quartier zur Verfügung zu stellen – unabhängig von der Antriebstechnik“, sp Uwe Schielke. „Wir beobachten gemeinsam mit den Stadtwerken die Zulassungszahlen der E-Autos. Sollten sich in Zukunft die Rahmenbedingungen ändern – weil beispielsweise die Zahl der privaten Pkws ab- oder die der Elektroautos stark zunimmt, ohne dass die Zahl der privaten Ladestationen sich entsprechend steigert - kann ohne großen Aufwand die Nutzung des zweiten Stellplatzes an den Ladesäulen der allgemeinen Nutzung entzogen und auch für die Ladevorgänge reserviert werden.“