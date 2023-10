Krankenhaus-Schließungen Neue Hoffnung für den Klinik-Standort Hilden

Es ist eine Absichtserklärung – nicht mehr und nicht weniger, aber sie nährt die Hoffnung, das St.-Josefs-Krankenhaus in Hilden womöglich doch noch vor der Schließung bewahren zu können. Vertreter des NRW-Gesundheitsministeriums, der von Krankenhaus-Schließungen der Kplus-Gruppe bedrohten Städte und der Krankenhäuser selber haben sich in einer gemeinsamen Runde am Mittwochnachmittag dafür ausgesprochen, „das Krankenhaus in Hilden für die Versorgung im Kreis Mettmann weiter in Betrieb zu halten“. Ziel der Runde ist es, die Gesundheitsversorgung in der Region sicherzustellen. Zunächst solle dazu ein genauer Überblick über die Patientenströme gewonnen werden, hieß es. Deshalb würden Bezirksregierung und Ministerium, die die Prozesse koordinieren, die Erhebung der notwendigen Daten veranlassen. Zur weiteren Entwicklung soll es zwischen den Beteiligten einen regelmäßigen Austausch geben.