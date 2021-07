Hilden : Neue Frauen-Film-Reihe im Lux

Hilden/Haan Das Format ist eine Idee der Gleichstellungsbeauftragten von Hilden und Haan. „Gleichstellungsarbeit bedeutet für uns auch, zu zeigen, wie stark das vermeintlich ‚schwache Geschlecht‘ tatsächlich ist“, erläutert Kirsten Max die Idee.

Woman“ heißt der Film, mit dem die neue Frauenfilmreihe in den Lux-Lichtspielen Hilden jetzt an den Start geht. Die Initiatorinnen dieser Idee, die Gleichstellungsbeauftragten der Städte Hilden und Haan freuen sich über die neue Kooperation mit dem Kino: „Gleichstellungsarbeit bedeutet für uns auch, zu zeigen, wie stark das vermeintlich ‚schwache Geschlecht‘ tatsächlich ist“, erläutert Kirsten Max die Idee.

Quer durch Filmgenres wie Drama, Fantasy, Liebesfilm, Komödie aber auch Dokumentation werden Geschichten von, mit oder über Frauen erzählt. Geschichten darüber, was Frauen widerfährt, was sie erleben, wogegen sie kämpfen müssen und welche Träume sie haben. Die Kinoabende bieten Gelegenheit, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen oder einfach nur einmal nach einem anstrengenden Tag, einen entspannten Kinoabend mit Gleichgesinnten zu verbringen.

In dem Auftaktfilm „Woman“ der Journalistin Anastasia Mikova und dem Fotografen Yann Arthus-Bertrand, erzählen Frauen ihre rührenden, bemerkenswerten und anregenden Geschichten, sprechen von Mutterschaft, Bildung, Sexualität, Ehe oder finanzieller Unabhängigkeit, und über tabuisierte Themen wie Menstruation und häuslicher Gewalt. Hunderte Geschichten kommen so zusammen, von Staatschefinnen und Bäuerinnen, von Schönheitsköniginnen und Busfahrerinnen, Geschichten von Frauen aus abgeschiedenen Regionen der Welt und aus den modernsten Metropolen. Die Frauenfilmreihe, zu der ausdrücklich auch Männer willkommen sind, geht nach der Auftaktveranstaltung am 7. Juli weiter und setzt sich in einem festen zwei-Monats- Rhythmus, jeden zweiten Mittwoch im Monat fort. Der Eintritt kostet 7,50 Euro einschließlich eines Begrüßungsgetränkes (Sekt/Wasser). Zusätzlich gibt es einen Infostand der Gleichstellungsbeauftragten und die Möglichkeit zum Austausch. Im Kino gilt bis zum Sitzplatz Maskenpflicht.