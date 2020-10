Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Hilden : „Wieder richtig Bock auf Chemie“

Info

In der Oberstufe am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Hilden kommen so gut wie jedes Jahr Leistungskurse im Fach Chemie zustande.

Schüler nehmen außerdem nehmen regelmäßig an Wettbewerben sowie an Projektkursen in dem naturwissenschaftlichen Fach teil.

Lob „Der Unterricht und die Stimmung in Chemie ist an unserer Schule einfach gut“, schwärmte Chemielehrerin Frauke Schmitz bei der Eröffnung der umgebauten Fachräume.