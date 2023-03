Fußgängerzone in Hilden Neue Betrugsmasche in der Innenstadt?

Der alte Markt in Hilden am frühen Nachmittag: Es ist viel los in der Fußgängerzone. Ein älterer Herr, der sich etwas abseits vom Strom der Passanten hält, blickt versonnen in die Auslage des Blumengeschäfts gegenüber der Reformationskirche, als ihm plötzlich eine junge Frau eine orangefarbene Rose entgegenstreckt. „Vielen Dank, das ist aber nett“, sagt der Hildener, der in dem Blumengeschenk eine Werbeaktion des Geschäfts vermutet und daher erfreut zugreift.