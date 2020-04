Trotz geschlossenem Bauhof : Neue Abgabestelle für Grünabfall

Hilden An der Herderstraße neben dem Nordfriedhof kann Grünschnitt abgegeben werden.

Frühlingszeit ist Gartenarbeitszeit – das gilt nicht nur in Zeiten von Corona. Doch wegen der Krise stehen Garten- und Balkonbesitzer vor einem Problem, denn der städtische Bauhof Auf dem Sand ist geschlossen. Und damit besteht auch keine Möglichkeit, den nun in großen Stil anfallende Grünabfall kostenlos und nachhaltig zu entsorgen. Lediglich die alle zwei Wochen geleerte Biotonne, ein vielleicht vorhandener Komposthaufen im eigenen Garten oder in der Regel kostenpflichtige Angebote der Nachbarstädte beziehungsweise privater Anbieter stehen zur Verfügung. Wie hoch dagegen der Bedarf ist, merken die städtischen Mitarbeiter momentan fast täglich: „Die Müllfahrzeuge sind nach der Leerung der Biotonnen zurzeit bis zur Zuladungsgrenze gefüllt“, berichtet Ulrich Hanke, Leiter des Zentralen Bauhofs.