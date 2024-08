Fehlende Kita-Plätze in Hilden Die Linderung erfolgt in kleinen Schritten

Und wenn jetzt in Hilden in Steine investiert wird, bleibt die Frage nach den Beinen offen: Findet sich Personal in ausreichender Zahl, um die Betreuung von Kindern im Vorschulalter zu gewährleisten? Auch darüber war mit Blick auf den Neubau von Tagesstätten in den Ausschüssen und im Rat immer wieder diskutiert worden. Bei all dieser Unsicherheit ist es eine gute Nachricht, dass die neue Tagesstätte am Holterhöfchen offensichtlich in voller Personalstärke an den Start gehen wird.