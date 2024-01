Wohnen in Hilden Wo Industrie auf Natur traf

Im Juni war der Keller fertig, danach ging es aber schnell in die Höhe: Binnen weniger Monate wurde am Kalstert 67-69 ein Neubau mit 18 Wohneinheiten hochgezogen. Von einer idealen Lage spricht der mit dem Projekt beauftragte Architekt Lucas Braecklein. Das Haus grenzt unmittelbar an das Schönholz an. Die insgesamt 36 Hektar große Heide ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen. In unmittelbarer Nähe zum vor wenigen Wochen fertiggestellten Neubau fließt die Itter durch einen alten Mischwald mit riesigen Buchen, knorrigen Eichen und schattenspendenden Pappeln.