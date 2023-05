Prall gefülltes Programm Neuauflage der Aktionstage

Auch für Kinder und Jugendliche soll’s was geben. Das Area 51, Furtwänglerstraße 2b, lädt am Sonntag, 18. Juni, zum Kulturfest ein. Ein Mitmachzirkus gastiert im Stadtpark und gibt am Donnerstag, 29. Juni, und am Donnerstag, 20. Juli, jungen Menschen die Möglichkeit, Stars in der Manege zu sein. Kindgerecht verlaufen dürfte auch der Familientag auf dem Abenteuerspielplatz an der Richard-Wagner-Straße am Dienstag, 8. August. Am selben Ort wird der Weltkindertag am Mittwoch, 20. September, für ein Spielefest genutzt.