Auftakt im Area 51 Netzwerk will Kunst und Kultur in Hilden fördern

„Das Netzwerk Kultur und kulturelle Bildung versteht sich als ein wesentliches Element zum Ausbau der kulturellen Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche sowie auch für die Weiterentwicklung des Kulturangebotes in Hilden insgesamt“, so die Sprecherin. Entsprechend erfreut hätten sich Eichner und Dämmer über die lebhaften Gespräche an den Thementischen und die dabei vorgebrachten Gedanken und Ideen gezeigt. „Dass bei allen Beteiligten das Interesse an einer stärkeren Vernetzung und dem regelmäßigen Austausch so groß ist, zeigt, dass wir mit unserer Planung für ein Gesamtkonzept für kulturelle Bildung auf dem richtigen Weg sind“, so Dämmer am Ende der Veranstaltung. Die bereits an diesem Tag gesammelten Ideen und Anregungen werden in das Gesamtkonzept für kulturelle Bildung einfließen und in den nächsten Monaten weiter verfolgt werden.