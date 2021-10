Hilden : Netzwerk bringt Senioren in Bewegung

Bewegung an der frischen Luft tut Körper und Seele gut, besondern in der Gemeinschaft. Deshalb bieten die Leiterinnen der Nachbarschaftszentren jetzt spezielle Angebote für Ältere an. Von links Heidi Thöring, Sabine Kussel-Schmitz, Janine Wrobel und Heike Cremerius. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die fünf Hildener Nachbarschaftszentren von Arbeiterwohlfahrt, Diakonie und katholischer Kirchengemeinde St. Jacobus wollen der Zielgruppe 70+ mehr körperliche Aktivität in der Natur ermöglichen.

Auch wenn die Tage kürzer und kühler werden und man in der Wohnung die Heizung aufdreht, tut ein Spaziergang an der frischen Luft Körper und Seele gut. Wenn aber ein Begleiter fehlt oder die Beweglichkeit eingeschränkt ist, bleibt mancher eben doch drinnen.

Das jüngste soll Senioren ab 70, darunter auch solche mit Zuwanderungsgeschichte, zur Bewegung in die Natur bringen. „Wir haben festgestellt, dass fast die gesamte Bandbreite unseres Angebots im Innenraum der Einrichtungen stattfand“, erklärt Sabine Kussel-Schmitz, Gesamtleiterin der Seniorenarbeit an St. Jacobus. So sei die Entscheidung gefallen, mehr Möglichkeiten zu gemäßigten Aktivitäten in naturnahen Orten im Stadtgebiet zu schaffen. Kooperationspartner sind dabei die Seniorendienste der Stadt Hilden und der Verbund für psychosoziale Dienstleistungen.