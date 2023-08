Region erleben Neanderland-Erlebnistouren starten in Haan

Die Vielfalt des Neanderlands auf einer geführten Busreise entdecken – das ist das Ziel der Erlebnistouren des Kreises. Die erste Tour startet am Donnerstag, 7. September, in Haan mit einem Hofrundgang über Gut Ellscheid und einem Besuch des Bauernladens. Danach geht es zur Haaner Felsenquelle, wo bereits seit 100 Jahren lokal Wasser abgefüllt wird. Am Dienstag, 19. September, führt die Erlebnistour „Weltall & Wallfahrt“ hoch hinaus: Nach dem Besuch des Planetariums „Stellarium Erkrath“ in der Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl folgt ein Mittagssnack in Neviges. Himmlisch geht es dann weiter im Mariendom in Velbert – einem der größten Sakralbauten Europas. Am Donnerstag, 5. Oktober, gewährt Chefredakteurin Tatjana Pioschyk bei Radio Neandertal in Mettmann exklusive Einblicke in den Studioalltag. Danach wird es bei einer Führung und Mitmachaktion in der Gutenberg-Buchmacherey in Velbert kreativ.