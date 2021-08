Ausflugstipps : „Neanderland Quickies“ für 66 Euro pro Person

Hilden/Haan Aktuell macht das Neanderland mit einer verführerischen Aktion neugierig auf eine Entdeckung der Region. Das Angebot gilt bis Mitte September und ist auch eine schöne Geschenk-Idee.

Ausflügler entspannen im gemütlichen Waldhotel Heiligenhaus, reisen in den Themenzimmern des Road Stop Motel Mettmann nach „Las Vegas“ oder „Hawaii“ oder verbringen zu zweit ein Wochenende im Romantik Hotel Gravenberg in Langenfeld – und in weiteren, zahlreichen Hotels im Neanderland.