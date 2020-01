Hilden/Leverkusen : Naturschützer kritisieren Kahlschlag an A3

Hilden/Leverkusen Als Fahrbahnsanierung hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW die derzeit laufenden Bauarbeiten auf der Autobahn 3 zwischen Leverkusen-Opladen und Hilden angekündigt.

„Tatsächlich sind in den letzten Tagen massenweise Bäume und Sträucher entlang der Autobahn gefällt worden“, kritisiert Claudia Roth, Sprecherin des BUND Hilden. Entlang des Ostrings in Hilden seien zwischen der Straße Am Flausenberg bis in Höhe Taubenstraße sämtliche Gehölze auf dem Erdwall zur A 3 entfernt worden. „Nahe der Raststätte Ohligser Heide wurden große Bäume gerodet – angeblich, um dort ein Kabel zu verlegen“, heißt es in einer Presseerklärung.