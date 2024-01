Nasser Winter und die Folgen Warum wir 2024 mit mehr Mücken rechnen dürften

Diese Zahl ist extrem: Im letzten Monat des vergangenen Jahres fielen in Nordrhein-Westfalen im Gebietsmittel 161 Millimeter Regen. Das zeigen die Daten zum hydrologischen Status, die vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz veröffentlicht wurden. Das ist das Doppelte von dem, was im langjährigen Mittel, also seit Beginn der Wetteraufzeichnung in heutiger Form ab dem Jahr 1881, im Dezember eines Jahres normalerweise vom Himmel fällt. Mehr Niederschläge verzeichneten nur die Dezembermonate der Jahre 1965, 1966 und 1993. Für das gesamte vergangene Jahr lag die Niederschlagsmenge übrigens um mehr als 42 Prozent über dem langjährigen Mittel.