Hilden : Narrenakademie feiert jeckes Jubiläum

Hilden Der Verein hat sich seit 66 Jahren dem karnevalistischen Nachwuchs und der Brauchtumspflege in Hilden verschrieben.

„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran!“ Was Udo Jürgens schon 1977 in seinem Schlagerhit besang, passt in diesem Jahr perfekt auf die Hildener Narrenakademie von 1954. Denn die feiert 2020 ihr närrisches Jubiläum von 6 mal 11 Jahren.