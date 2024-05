Nähkurs in Hilden Im Wilhelm-Fabry-Museum wird es modisch kreativ

Einen Nähkreativworkshop der besonderen Art erwartet Teilnehmer ab acht Jahren in einem Kurs im Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a. An fünf Tagen, beginnend am Freitag, 31. Mai, von 15 bis 18 Uhr, werden mit der Künstlerin Sylke Jacobs historische Kostüme aus der Zeit, in der Wilhelm Fabry lebte, entstehen.