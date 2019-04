Kurs in der Bücherei : Nähen erobert die Hildener Kinderzimmer

Kurs in der Bücherei

Nähworkshop in der Stadtbücherei, vl. Caroline Eggert und Janina Vorwerk (Ninis Needle) bei der Arbeit. Der Kurs am Samstag war komplett ausgebucht. foto: köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Nähen liegt aktuell voll im Trend. Die Stadtbücherei trägt dem jetzt mit vielen Angeboten Rechnung. Am Samstag war Auftakt.

Fast drei Millionen Menschen in Deutschland stricken, häkeln oder nähen mehrmals in der Woche, rund 6,7 Millionen mehrmals im Monat. Das ist das Ergebnis aktueller Forschungs-Studien.

So war es auch am Samstag beim Nähworkshop für sechs Anfängerinnen in der Stadtbücherei Hilden: Nählehrerin Janina Vorwerk hatte zwei Vorlagen gewählt, bei denen jede auf ihre Kosten kam, ob mutig oder vorsichtig.