Verkehr : Teilsperrung der A3 zwischen Solingen und Hilden

Hilden/Solingen In zwei Nächten steht nur eine Spur zur Verfügung.

Autofahrer aufgepasst: In den Nächten auf Donnerstag (18./19. September) und Freitag (19./20.September) staut sich rund ums Kreuz Hilden der Verkehr. Grund sind Reparaturarbeiten durch die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg.

Zwischen 22 und 5 Uhr steht in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen der Anschlussstelle Solingen und dem Autobahnkreuz Hilden nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Durch die Baustellenverkehrsführung sind an der Schäden an der Fahrbahn aufgetreten. Diese werden nun behoben, teilte Straßen.NRW weiter mit.