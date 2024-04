Keine Überfahrt von A3 auf 46 Nächtliche Sperrung am Autobahnkreuz

Am Autobahnkreuz Hilden steht die nächste Sperrung an. Am kommenden Donnerstag und Freitag (11./12. April) ist für die Dauer von jeweils einer Stunde die Überfahrt von der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen auf die A46 in beide Fahrtrichtungen nicht möglich. Vorgesehen ist die Sperrung von 1 bis 2 Uhr, teilt die Regionalniederlassung der Autobahngesellschaft mit. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Mettmann ist mit dem roten Punkt ausgeschildert.