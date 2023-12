Verkehr in Hilden Nächste Sperrung am Autobahnkreuz Hilden am Montag

Ein weiteres Mal ist am Autobahnkreuz Hilden Geduld und/oder Orientierungssinn gefragt: Am 4./5. sowie am 11./12. Dezember muss eine Verbindung zwischen der A46 und der A3 aufgrund von Baumaßnahmen gesperrt werden. Die Sperrungen beginnen jeweils am Montag um 21 Uhr und sollen am folgenden Morgen gegen 5 Uhr aufgehoben werden. Betroffen ist die Überfahrt von der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf auf die A3 in Richtung Oberhausen. Die Umleitung ist per rotem Punkt ausgeschildert und führt über die Anschlussstelle Erkrath, teilt die Autobahn GmbH mit. Grund seien Fahrbahnschäden, die ausgebessert werden müssen.