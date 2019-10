Hilden : Interviewreihe: Nadine Reinhold hat etwas zu sagen

Nadine Reinhold in der Stadtbücherei Hilden.

Hilden Nadine Reinhold ist zu Gast in der Interviewreihe „Was ich zu sagen habe“.

Stirbt das Buch? Starren die Jugendlichen nur noch auf ihre Smartphones? Können junge Menschen überhaupt noch richtig lesen? Eine Frau, die hierüber kompetent Auskunft geben kann und die eine Ahnung davon hat, wie man Jung und Alt, Migrant und Einheimischen, Frauen und Männer anspricht, ist am Mittwoch, 9. Oktober, Gast in der Reihe „Was ich zu sagen habe“ (18.30 Uhr im Gemeindezentrum der Reformationskirche, Eintritt vier Euro): Nadine Reinhold von der Hildener Stadtbücherei. Wie sieht die Bibliothek 2.0 aus? Und warum kann man in der Stadtbibliothek einen Führerschein zum 3-D-Drucker machen? Diese Fragen wird ihr der Journalist und Gastgeber des Abends von Matthias Dohmen stellen.