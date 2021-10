Hilden : Nachfrage nach Bürgertests nimmt weiter ab

So voll ist es beim Corona-Point auf dem Ellen-Wiederhold-Platz nicht mehr. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht beispielsweise für den Restaurantbesuch oder Veranstaltungen im Innenraum einen negativen Corona-Test. Der muss seit Montag in den meisten Fällen selbst bezahlt werden.

Seit Montag müssen die sogenannten Bürgertests selbst gezahlt werden – was die Mitarbeiter von Corona-Point am Ellen-Wiederhold-Platz in Hilden vor allem am Sonntag zu spüren bekamen. Mit extralangen Öffnungszeiten hatten sie im Vorfeld geworben, und bis zum Schluss kamen Hildener vorbei, die sich noch schnell kostenlos testen wollten.

Am Montag dagegen war es relativ entspannt in dem Testzelt hinter dem Hildener Rathaus – so wie bereits in jüngster Vergangenheit: „Es ist in den vergangenen Wochen schon deutlich ruhiger geworden“, erklärt eine Mitarbeiterin, „viele Menschen haben sich impfen lassen, weil die Test kostenpflichtig werden sollten.“ Das habe sich in der Anzahl der Tests niedergeschlagen. Im Vergleich noch recht günstige 14,90 Euro kostet der Corona-Schnelltest bei Corona-Point. Wer sich pro Woche einmal oder noch häufiger testen lassen möchte, muss aber trotzdem tief in die Tasche greifen.

Olaf Tkotsch, Verwaltungsdirektor der Bergman Clinics an der Hagelkreuzstraße, berichtet ebenfalls von einer rapiden Abnahme der Nachfrage in den vergangenen Wochen. „Wir haben weiter auf das Angebot gesetzt, weil unsere Patienten und unsere Mitarbeiter ohnehin getestet werden“, sagt er. Am Montag sah die Situation so aus: „Wir hatten keinen Bürgertest, und die Nachfrage für die nächsten Tage ist noch sehr gering. An keinem Tag ist die Nachfrage bisher über fünf Bürgertests“, erklärt Tkotsch. Auch der Verwaltungsdirektor erklärt sich den Rückgang mit der höheren Impfquote. „Außerdem gibt es neben und noch andere Anbieter in Hilden“, sagt er. Die Klinik im Park nimmt pro Test 20 Euro.

Seit Montag müssen die Corona-Schnelltests von den Bürgern selbst gezahlt werden. Für drei Gruppen bleiben sie aber weiterhin gratis: Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können; Personen, die wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne sind und sich zu deren Beendigung freitesten wollen; Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten.

(tobi)