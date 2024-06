Ehrenamt in Hilden Diese Nachbarn lassen niemanden allein

Kaum hat das Gespräch in ihrem Wohnzimmer begonnen, klingelt bei Ingrid Benecke auch schon wieder das Telefon. Am anderen Ende der Leitung schildert eine ältere Dame ihr Anliegen: Sie sucht nach einer Begleitung für ihren Krankenhausbesuch. Kurz zuvor bereits hatte sich ein Ehepaar gemeldet, das in Kürze in Urlaub fährt – und jemanden braucht, der in diesem Zeitraum bei der Mutter nach dem Rechten sieht. „Der Bedarf ist da“, resümiert Benecke folgerichtig nach dem Ende des Telefonats. Die Vorsitzende des Vereins „Nachbarschaftshilfe aktiv Hilden“ (NaH) wird regelmäßig mit den verschiedensten Hilferufen konfrontiert – und versucht stets eine Lösung zu finden. Sei es, indem sie ihre ehrenamtlichen Mitstreiter mit der jeweiligen Aufgabe betraut oder diese einfach selbst übernimmt. „Ich selbst fahre für eine Frau einmal pro Woche einkaufen“, berichtet sie.