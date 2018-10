Nachbarin beschwert sich über " Hotelbetrieb" in Hilden

Hilden „Das ist kein Hotel“, sagt der Eigentümer. Vermietet würden langfristig komplett möblierte Wohnungen. Das ist dort planungsrechtlich prinzipiell zulässig, sagt die Stadt.

Neben dem Grundstück von Elisabeth Zingg ist ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstanden. In einem Großteil der Wohnungen sei ein „Hotelbetrieb“ eingerichtet worden, beschwert sich die Bürgerin bei der Stadt Hilden. Wenn man im Internet das Vermittlungsportal booking.com, Hilden und Ferienwohnung eingibt, landet man bei „12 Apart Düsseldorf/Hilden“. Dort werden modern eingerichtete Ferienwohnungen mit Küche in dem Neubau angeboten: Geschirrspüler, Backofen, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Wasserkocher, eigenes Bad mit kostenfreien Pflegeprodukten, Parkplatz und gratis Wlan – alles inklusive. Die Wohnungen kosten für zwei Personen um die 80 Euro die Nacht am Wochenende – und werden offenbar rege gebucht. Laut Booking.com zählt „12 Apart Düsseldorf/Hilden“ zu den „Bestsellern in Hilden“. Die Gäste sind begeistert (“sehr modern und nagelneu und sehr sauber, Wohnung sehr großzügig geschnitten“) und vergeben die Bewertung „hervorragend“ (9,0).