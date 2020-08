Schwere Unfall am Freitag : Unfall auf Walder Straße: Kind aus Klinik entlassen

Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen am Freitag in die Uniklinik. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Hilden Der neunjährige Junge war nach einem Schulwegunfall am Freitag mit einem Rettungshubschrauber in die Düsseldorfer Uniklinik gebracht worden. Die konnte er laut Polizei am Sonntag schon wieder verlassen.

Wunderbare Nachrichten aus dem Hildener Osten: Der neunjährige Junge, der am Freitag auf der Walder Straße von einem Auto erfasst und mit einem Rettungshubschrauber in die Düsseldorfer Uniklinik geflogen worden ist, konnte das Krankenhaus am Sonntag schon wieder verlassen. Das teilte uns gerade eine Polizeisprecherin mit.

„Der Junge muss unzählige Schutzengel gehabt haben“, sagte sie. Am Dienstag soll er sogar schon wieder in die Schule gehen.

Der Neunjährige war am Freitag mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen nach Düsseldorf gebracht worden. Gegen 13.10 Uhr war er laut Polizei an der Haltestelle Holbeinweg in Fahrtrichtung Ohligs aus einem Bus gestiegen. Hinter dem Bus habe sich der Verkehr kurz gestaut.

Das Kind soll dann hinter dem Bus auf die Straße getreten sein, um sie zu überqueren, ohne ausreichend auf den Verkehr zu achten. Auf der anderen Seite stand laut Polizei die Mutter des Jungen. Eine 51-jährige Seat-Fahrerin, die aus Richtung Solingen nach Hilden fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto erfasste den Neunjährigen.

Dabei wurde das Kind auf die Straße geschleudert. Der Junge sei mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufgekommen, weshalb die Einsatzkräfte zur Sicherheit einen Rettungshubschrauber anforderten. Dieser brachte den ansprechbaren Jungen in die Uni-Klinik nach Düsseldorf.

Die Walder Straße war rund eine Stunde gesperrt. Der Verkehr staute sich weit in Richtung Innenstadt und nach Ohligs rein.

(tobi)