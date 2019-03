Hilden: Nach Umbau: Fielmann in der City ist jetzt größer und moderner

Nach Umbau: Fielmann in der City ist jetzt größer und moderner

Hilden 850.000 Euro hat der Branchenführer in die Erweiterung der Niederlassung gesteckt. Die Mitbewerber müssen trotzdem nicht schlottern: Es ist genug für alle da.

Großes Gedränge vor und in der Filiale an der Mittelstraße Donnerstag, am Tag der Wiederöffnung. Eine Liveband spielt auf, ein Glücksrad wird gedreht und im Geschäft helfen 15 Mitarbeiter aus anderen Filialen aus, um den Andrang der neugierigen Kunden zu bewältigen. Alle haben gut zu tun.