Aus dem Polizeibericht Handy am Ohr führt Erkrather in die Haftanstalt

Eine Fahrradfahrt in Hilden endete am Ostersonntag für einen Erkrather in der Justizvollzugsanstalt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sichtete eine Polizeistreife auf der Ellerstraße in Hilden einen Radfahrer, der mit seinem Handy am Ohr über eine rote Ampel fuhr. Die Beamten sprachen den Mann über die Lautsprecher des Streifenwagens an und forderten ihn auf, zwecks Kontrolle stehen zu bleiben. Der Radfahrer reagierte allerdings völlig anders und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen – zunächst auf dem Rad, im weiteren Verlauf jedoch zu Fuß, wobei er auch über die Gleise einer Bahnstrecke flüchtete. Deshalb musste der Zugverkehr kurzzeitig eingestellt werden. Letztendlich konnten die Beamten den Mann jedoch festhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem 38-Jährigen um einen polizeibekannten Erkrather handelte, gegen den auch noch ein offener Haftbefehl vorlag. Außerdem stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen (Amphetamine) - ferner ergab sich der Verdacht dass sein Fahrrad, ein hochwertiges Mountainbike der Marke „Bulls“ - entwendet worden war. Die Konsequenzen für den Mann: Der Haftbefehl des Erkrathers wurde vollstreckt und der Mann in eine JVA gebracht. Zudem wurde ein neues Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls gegen ihn eingeleitet. Das mutmaßlich entwendete Mountainbike wurde sichergestellt – die Ermittlungen zu seinem rechtmäßigen Eigentümer dauern an.