Fußball-Funktionär spricht über Schlägerei in Hilden : „Wir haben ein Problem mit Gewalt auf Sportplätzen“

Hilden Nachdem es am Donnerstag nach dem Abbruch der Partie des Hildener Kreisliga-Vereins AC Italia II gegen den SFD Süd II aus Düsseldorf zu einer Massenschlägerei kam, spricht der Vorsitzende des zuständigen Fußballkreises Klartext.

Zuletzt musste die Polizei am Donnerstagabend bei der Partie AC Italia II gegen SFD Süd II an der Schützenstraße in Hilden eingreifen. Nach einem Spielabbruch kam es zu einer Massenschlägerei, bei der ein Spieler bewusstlos zu Boden ging und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und erteilte den Gästen aus Düsseldorf einen Platzverweis. Gegen sechs SFD-Spieler laufen nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.