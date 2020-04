Hilden : Nach Parkremplern machen sich drei Verursacher davon

Foto: Kreispolizei Mettmann

Hilden/Haan Bereits am Donnerstag, 4. April 2020, kam es zu einer Fahrerflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Düsseldorfer Straße in Haan. Der Halter eines Mercedes Benz Sprinter hatte sein Fahrzeug gegen 11.30 Uhr in einer Parkbucht unversehrt abgestellt.

Als er nur etwa 15 Minuten später zu seinem grauen Kleintransporter zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden hinten links fest. Der Verursacher hatte sich davon gemacht und hinterließ einen Sachschaden von mindestens 800 Euro. Hinweise an die Polizei in Haan (Telefon 02129 9328-6480).

Der Halter eines schwarzen VW Polo parkte am Mittwoch, 8. April 2020, gegen 18 Uhr sein Fahrzeug auf einer Mittelinsel an der Sankt-Konrad-Allee in Hilden in Höhe der Haus-Nummer 9. Am Donnerstag, 09. April 2020, kehrte er gegen 15 Uhr zu seinem Polo zurück und fuhr mit seinem Fahrzeug nach Düsseldorf. Erst beim Abstellen des Fahrzeuges stellte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrerseite fest. Er erstattete Anzeige. Die Polizisten stellte Fremdlack an seinem Fahrzeug sicher. Gegen den bisher unbekannten Unfallverursacher, der sich, ohne um eine Schadensregulierung zu bemühen, von der Unfallstelle entfernt hatte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden an dem VW Polo wird auf rund 1000 Euro geschätzt.