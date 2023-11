Insolvenz der Kplus Gruppe Das Hildener Krankenhaus ist so gut wie gerettet

Es gibt allerdings einen Unsicherheitsfaktor: die Beschäftigten. „Wir werden den neuen Weg nur gemeinsam mit einer ausreichenden Zahl an Mitarbeitenden gehen können“, schreibt die GFO in einer Pressemitteilung. Zum Hintergrund: Für das Krankenhaus St. Josef in Haan hatte die alte Betreiberin entgegen ursprünglicher Ankündigung die Betriebsschließung aufgrund personeller Engpässe vom 31. Januar auf den 21. Dezember vorgezogen. Hat es vergleichbare Engpässe in Hilden gegeben? Gaza: „Die Mitarbeiter haben diesem Haus die Stange gehalten und das rettet uns jetzt.“ Tatsächlich aber lässt sich der GFO-Text so deuten, dass die Zahl der Beschäftigten in Hilden zu niedrig ist.