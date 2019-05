Hilden : Musikschule öffnet ihre Türen

Hilden Am 11. Mai wartet im Alten Helmholtz ein spannendes Programm auf die Besucher.

(RP) Einmal im Jahr öffnet die Musikschule Hilden in der Gerresheimer Straße 20 ihre Türen für alle großen und kleinen Musiker und Musikinteressierte. Am Samstag, 11. Mai, ist es wieder so weit. Von 14 bis 18 Uhr warten eine Instrumentenschau, ein Musikprogramm sowie Beratungs- und Probierangebote auf die Gäste. „Wer Lust aufs Musizieren hat, aber noch nicht sicher ist, welches Instrument es werden soll, ist hier genau richtig“, erklärt Musikschulleiterin Eva Dämmer. „Auch Bürger, die neugierig sind oder einfach mal einen Blick hinter die Kulissen werfen möchten, sind herzlich eingeladen.“

Um 15 Uhr verwandelt sich der Heinrich-Strangmeier-Saal in der Musikschule in eine Cafeteria. Hier bietet sich die Gelegenheit, bei Kuchen, Kaffee und anderen Getränken miteinander ins Gespräch zu kommen und das Musikprogramm zu genießen, das verschiedene Ensembles und kammermusikalische Gruppen dort bis 18 Uhr präsentieren.

In den Unterrichtsräumen der Musikschule stehen von 15 bis 18 Uhr durchgängig Instrumental- und Gesangslehrkräfte bereit, um Fragen zu den einzelnen Instrumenten zu beantworten. Sie unterstützen Eltern und Kinder bei der Wahl ihres persönlichen Wunschinstrumentes. Neben der Beratung bieten offener Unterricht und die Möglichkeit zum Ausprobieren eine gute Orientierung bei der Entscheidung für ein Instrument, das die Kinder im Anschluss an die Elementare Musikerziehung in der Kita oder das erste „JeKits“-Jahr in der Grundschule erlernen können.