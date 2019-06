Hilden : Musikschüler zeigen ihr Können

Begeisterte Zuschauer haben die Ensemble-Konzerte hunderter Nachwuchsmusiker am Holterhöfchen verfolgt.

Dieses Konzert ist eins von vielen an diesem Sonntag. Mit einem Auftritt der der Kinder aus dem aktuellen ersten Jahr des Kooperationsprogramms „JeKits“ fällt um 12 Uhr der Startschuss für das Fest, das traditionell alle zwei Jahre im Wechsel mit dem internationalen Kinderfest am Holterhöfchen gefeiert wird. Die Zuschauer suchen angesichts der brennenden Sonne die seltenen Schattenplätze und lassen sich nur dann vor der Bühne blicken, wenn der eigene Nachwuchs oder Bekannte auftritt.

Ein Höhepunkt unter vielen ist die Aufführung mit Kindern aus dem Elementarbereich. In diesem Jahr haben die Kinder gemeinsam mit Eva Dämmer und den Musikschullehrerinnen Kiki Hansen-Freitag und Ina van Stiphaut das Wetter thematisiert. Unter www.wetterfachgeschaft.de kann nämlich Regen für den Garten, Sonne für den Ausflug ins Waldbad oder das Gewitter für die verhasste Nachbarstadt bestellt werden. Die Kinder präsentierten sich dabei in phantasievoll gestalteten Kostümen. Danach folgen weitere Auftritte von Nachwuchsmusikern. Erst um 18 Uhr endet das Sommerfest.

Musikschulleiterin Eva Dämmer hetzt während des Festes über die verbrannten Wiesen des Holterhöfchens, ansprechbar für alle Besucher und angetrieben von der Idee der Gleichberechtigung: Jedes Kind solle vom gleichen Startpunkt aus die Gelegenheit haben ein Musikinstrument zu erlernen. Konzepte wie „Jekits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, die Koppelung des Itter-Passes an unterrichtliche Vergünstigungen der Musikschule oder die Entsendung von Musikpädagogen in die Kindergärten und Grundschulen der Stadt würden die Saat legen für „Kinder, die für sich alleine ein musikalisches Gespür entdecken“, sagt Dämmer.

Gar ein gelungener Plan für die musikalisch-kulturelle Zukunft Hildens sei das alles, ergänzt sie in einem Nebensatz und hebt in diesem Zusammenhang die ausgeklügelten differenzierend pädagogischen Maßnahmen in den Kitas positiv hervor. Anders ausgedrückt: Eine frühzeitliche Förderung musikalischer Sensibilitäten unter Beachtung der Kinderindividualität liegt der Idealistin Dämmer am Herzen.