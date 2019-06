Kultur : Musikschule feiert buntes Sommerfest

Hilden Das Holterhöfchen verwandelt sich am 30. Juni in eine große Freilichtbühne. Dabei spielt das Wetter eine Hauptrolle.

Die Spannung steigt, die Planungen sind längst abgeschlossen, letzte Näharbeiten an den Kostümen stehen noch an: Am Sonntag, 30. Juni, feiert die Hildener Musikschule ihr großes Sommerfest am Holterhöfchen. Leiterin Eva Dämmer hat mit ihrer neuen Stellvertreterin Silke Glaser (siehe Text unten) das Programm nun vorgestellt – und das lässt kaum Wünsche offen. Absoluter Höhepunkt ist wie in jedem Jahr der Auftritt der Kinder aus dem Elementarbereich, wenn sich die Wiese vor dem Helmholtz-Gymnasium in eine bunte Spielfläche für die kleinsten Musikschüler verwandelt. In diesem Jahr thematisieren die Kinder gemeinsam mit Eva Dämmer, Kiki Hansen-Freitag und Ina van Stiphaut das Wetter. Unter www.wetterfachgeschaft.de kann nämlich Regen für den Garten, Sonne für den Ausflug ins Waldbad oder das Gewitter für die verhasste Nachbarstadt bestellt werden. Die Kinder präsentieren sich dabei in phantasievoll gestalteten Kostümen und mit kleinen Tänzen zum Thema.