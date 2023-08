Kultur in Hilden Musikschule Hilden bietet Gesangskurse an

Die Musikschule der Stadt Hilden, Gerresheimer Straße 20, bietet in den kommenden Wochen zwei Gesangskurse an. Unter dem Titel „Singing the Blues“ findet ein Kurs unter der Leitung der Sängerin Vanessa Vieto am 9. und 10. September statt. Am Samstag und am Sonntag lernen Teilnehmer ab 16 Jahren die Techniken des Bluesgesangs anhand von Beispielen aus Jazz, Rock, Pop und Soul kennen. Sie erarbeiten spielerisch die typischen Rhythmen und probieren sich bei einstimmigen und einfachen mehrstimmigen Stücken aus. Wer Lust hat, kann sich auch solistisch versuchen mit einer Strophe oder der für den Jazz typischen Improvisation. Zum Abschluss führen die Teilnehmer eine Auswahl an Stücken auf, eingebunden in einen interaktiven Vortrag über den Blues. Die Kursgebühr beträgt 130 Euro (90 Euro für Schüler der Musikschule).