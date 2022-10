„Musikalische Wandernacht“ in Hilden : Kneipentour soll auch den Wirten in Hilden helfen

Hilden So ganz einfach ist es für Andrea von Berg immer noch nicht. Corona und jetzt die Energiekrise machen auch der Gastronomie zu schaffen.

Vor der Pandemie fand die Kneipentour in Hilden das letzte Mal statt, jetzt soll es wieder losgehen. Mit weniger Locations und Bands als noch bei der letzten Ausgabe. Es wird keine Shuttle-Busse geben und die meisten Locations befinden sich in der Innenstadt. So auch die Nuckelpinte von Andrea von Berg, die seit den Anfängen dabei ist. Ein Blick auf die erste Ausgabe nach einer langen Pause. .

Das Bändchen für die Kneipentour am Samstag, 5. November, kostet 10 Euro und ermöglicht den Eintritt in alle 14 Kneipen. Dort sowie im „Computer Store“ am Axlerhof gibt es sie im Vorverkauf. Weitere Infos und Übersicht der Kneipen sowie Bands unter www.livemusik-kneipentour.de

von Berg Naja, es ist auf jeden Fall so, dass dadurch auch neue Gäste in die Kneipen kommen. Also auch Menschen, die sich vielleicht sonst nicht so oft bei uns in die Kneipe setzen. Und das ist ja auch wichtig. Die kleinen Stammkneipen sterben auch in Hilden immer weiter aus. Früher gab es hier 150 solcher Lokale, heute ist es ein kleiner Bruchteil. Ich glaube, dass die Kneipentour auch jüngere Leute begeistern kann, mal wieder in die Eckkneipe zu gehen. Und vielleicht kommen die ja dann auch mal an einem ganz normalen Tag wieder.