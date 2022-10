Serie Mein Verein : Münzfreunde gibt es seit über 50 Jahren in Hilden

Hilden Im Jahre 1970 wird der Verein gegründet, heute hat er 24 Mitglieder. Jeden Dienstag treffen sich die Numismatiker und fachsimpeln.

Briefmarken und Münzen zählen zu den Klassikern menschlicher Sammelleidenschaft, von der, zumindest im Kindesalter, fast jeder schon mal infiziert wurde. Während Briefmarkensammler fast zu einer ausgestorbenen Spezies gehören, halten die Münzfreunde in Hilden an Münzen, insbesondere Stüber und Taler, fest. Aber auch Sammler von Medaillen und Geldscheinen sind im Verein vertreten. Der Verein wurde 1970 gegründet und hat aktuell 24 Mitglieder. „Vor zwei Jahren hätten wir unser 50-jähriges Jubiläum feiern können, doch während der Corona-Pandemie wäre dies mit gutem Gewissen nicht möglich gewesen“, sagt bedauernd Jürgen Pannhorst, seit 15 Jahren Mitglied im Verein und seit zehn Jahren Vorsitzender.

Münzen als Zahlungsmittel gibt es seit rund 2400 Jahren. Die ältesten Münzen fanden ab 650 vor Christus bei den Lydern in Kleinasien Verwendung, auch in Griechenland und China wurde bereits früh mit Münzen gezahlt. Viele Sammlungen beinhalten Stücke aus dem alten Rom, die gar nicht mal so selten sind. Numismatiker, wie sich sammelnde Münz-Fachleute nennen, unterscheiden zwischen sogenannten Kursmünzen, die für den alltäglichen Zahlungsverkehr genutzt wurden, Gedenkmünzen als reine Sammelobjekte sowie Anlagemünzen als reine Geldanlage.

Mein Verein Sie möchten Ihren Verein auch mal vorstellen? Dann melden Sie sich bei uns, am besten per Mail: hilden@rheinische-post.de – mit kurzer Info zum Verein und Ansprechpartner (Telefonnummer).

Münzfreunde Einen umfassenden Überblick über die Geschichte des Geldwesens in der Region bietet die Homepage des Vereins unter www.muenzfreunde-hilden.de. Neben fundierten Texten illustrieren rund 700 Fotos die Kulturgeschichte des Geldes. Nicht nur der Bergische Stüber wird detailliert beschrieben, sondern auch das Notgeld in Hilden aus dem Jahr 1923.

Tat in Hilden : Diebe brechen in Baucontainer ein

Bei Jürgen Pannhorst hatte das Münzensammeln vergleichsweise unspektakulär mit klingenden Souvenirs aus dem Urlaub angefangen. „Es waren sogenannte Umlauf-Münzen aus europäischen Ländern wie Spanien, Frankreich oder der Schweiz , die ich mitgebracht hatte, die jedoch noch kein systematisches Sammeln darstellten“, sagt Pannhorst. Das begann später, als er seine Sammlung von Fremdwährungen auflöste und sich auf das Sammelgebiet Altdeutschland, das die deutschen Länder vor der Reichsgründung 1871 umfasst, konzentrierte. Damals herrschte in Sachsen, Bayern, Württemberg und Baden die Talerwährung. „Im Prinzip ist Münzensammeln Geschichte zum Anfassen“ erklärt Pannhorst und ergänzt, dass man sich auch an Münzen, die man nicht hat, erfreuen könne.

„Mir ist das Briefmarkensammeln irgendwann zu aufwändig und lästig geworden, und dann bin ich auf Münzen mit dem Sammelschwerpunkt Altdeutschland umgeschwenkt“, sagt Freddy Michels. Sammelschwerpunkt im Verein sind der Stüber, wie er insbesondere im Herzogtum Jülich-Berg, dem späteren Großherzogtum Berg sowie im Erzbistum Köln verbreitet war. Der 62-Jährige schwärmt für sein Hobby, das er für durchaus bezahlbar hält. „Briefmarkensammeln ist reines Geldverbrennen, so habe ich erfahren, dass eine komplette BRD-Sammlung postfrischer Marken von 1960 bis 2001 nicht einmal für den Preis von 40 Euro einen Käufer fand“, sagt Sammler Peter Vogel und bedauert, dass es im Verein so gut wie keinen Nachwuchs gibt.

Jeden zweiten Dienstag im Monat treffen sich Liebhaber klingender Münze in der Eckkneipe an der Neustraße, wo ansonsten Vereinsfahnen von Fußball-Bundesligisten die Leidenschaft der Stammbesucher dokumentieren. Die in Schaukästen aufbewahrten Pretiosen werden bestaunt, über Kataloge und Auktionsergebnisse im Internet Preise ermittelt. Es wird verglichen, gefachsimpelt und letztlich auch beraten. „Nicht selten kommen Erben vorbei, die wissen wollen, was die Sammlung von historischen Münzen des Erblassers nun in Euro wert ist“, erklärt Peter Vogel. Wenn seine Kinder oder Enkel kein Interesse hätten, würde er es vorziehen, noch zu Lebzeiten seine Sammlung selbst zu versilbern.