Gesundheitsvorsorge mal anders Darum tragen im „Movember“ viele Männer einen Bart

In den kommenden Wochen lassen sich viele Männer, die sich sonst täglich rasieren, einen Bart stehen. Was dahinter steckt, erklärt der promovierte Urologe Christian Winter. Er betreibt mit Kollegen eine Gemeinschaftspraxis in Erkrath und Mettmann und eröffnet bald eine Privatpraxis in der „Weißen Villa“ am Ende der Gerresheimer Straße in Hilden.