Aus dem Polizeibericht : Motorradfahrer wird bei Unfall in Hilden leicht verletzt

Der BMW fuhr auf das Motorrad auf. Der Zweiradfahrer stürzte. Foto: Kreispolizei Mettmann

Hilden Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Kirchhofstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der junge Mann gegen 19.05 Uhr bei seiner Fahrt in Richtung Hochdahler Straße sein KTM-Zweirad in Höhe der Mittelstraße abbremsen müssen, weil ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn in die Straße einfuhr.

