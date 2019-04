Hilden : Autofahrer übersieht Motorrad auf Klotzstraße

Hilden Autofahrer übersieht beim Wenden Motorrad. Kradfahrer wird schwer verletzt.

it schweren Verletzungen ist am Mittwoch ein Motorradfahrer (40) aus Hilden ins Krankenhaus gekommen. Das teilte die Polizei mit. Der Mann war gegen 18 Uhr auf der Klotzstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein 71 Jahre alter Audifahrer auf der entgegengesetzten Fahrspur in Höhe der Hausnummer 34 wenden wollte. Dabei stieß er mit einem Hildener zusammen.