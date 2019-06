Hilden : Motorrad fährt Radler um – zwei Verletzte

Hilden Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Mittwochabend auf der Elberfelder Straße. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 29-jähriger Motorradfahrer einen 49-jährigen Radfahrer umgefahren. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 49-jähriger Hildener mit seinem Fahrrad aus einem Waldweg auf die Elberfelder Straße. Als er diese in der Nähe des Waldbades an einer Fußgängerüberquerung überqueren wollte, wurde er von dem Motorrad eines 29-jährigen Hildeners erfasst, der in Fahrtrichtung Hilden unterwegs war.