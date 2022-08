Hilden : Moorschnucken grasen wieder in der Hildener Heide

Moorschnucken grasen wieder in der Hildener Heide

Die Moorschnucken sind wieder in Hilden zu Besuch. Foto: Stephan Meisel (mei)/Meisel, Stephan (mei)

Hilden Spaziergänger dürften die Moorschnucken in der Hildener Heide bereits entdeckt haben: Seit Montag grasen die Vierbeiner wieder rund um den Sandberg und fressen sich an den Sträuchern, Kräutern und Trieben der Moor- und Heidelandschaft satt.

So betreibt die Schafherde Landschaftspflege. Durch den trockenen Sommer ist der Aufwuchs von Birken, Besenheide und Pfeifengras geringer als im Vorjahr.

„Die naturschutzfachlich äußerst wertvollen Heideflächen rund um den Hildener Sandberg sind im Kreis Mettmann einzigartig und werden seit dem Jahr 2002 durch eine Wanderschafherde der Schäferei Eikermann gepflegt“, hieß es. Die Schäfer ziehen Jahr für Jahr vom Rhein aus durch die Gebiete der Bergischen Heideterrasse, Hildener Heide, Ohligser Heide und Further Moor. Sie bleiben im Mai/Juni und im August/September jeweils für ungefähr zwei Wochen in Hilden. Die Wanderschafherde besteht aus etwa 450 Moorschnucken - einer sehr kleinen, hornlosen Schafrasse - und etwa 20 Ziegen. Sie wird tagsüber mit Hütehunden gehütet und übernachtet in einem Pferch.