Aus dem Polizeibericht : Mofafahrer bei Unfall in Hilden schwer verletzt

Hilden Mit schweren Verletzungen musste ein 23-jähriger Hildener am Donnerstagabend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der junge Mann mit seinem Mofa auf der Beethovenstraße mit seinem Mofa in Richtung Hochdahler Straße unterwegs. An der Einmündung bog der Mofa-Fahrer nach links in die Loewestraße ab und übersah dabei den entgegenkommenden Toyota eines 43-jährigen. Der Autofahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Mofa-Fahrer aber nicht mehr verhindern. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden mit rund 1500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Beethovenstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.