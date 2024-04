Diskussion um Mobilitätskonzept Ist A3-Auffahrt in Hilden-Süd eine Alternative?

50 Prozent aller Wege innerhalb von Hilden werden mit dem Auto zurückgelegt. In den nächsten 10 bis 15 Jahren soll sich dieser Anteil auf 32 Prozent reduzieren. Dies sieht das Mobilitätskonzept vor, über das in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses beraten wurde. Am Ende der Debatte wurde der Beschlussvorschlag mit 12:2 Stimmen mehrheitlich angenommen, sechs Mitglieder enthielten sich.